Bursa'da taziye dönüşü kaza: Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza, saat 08.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu Kurşunlu Mahallesi köprülü kavşağının altında meydana geldi. Diyarbakır'da taziyeye katılıp Bursa'daki evlerine dönen 2 ailenin içinde bulunduğu Mehmet Nur Kaplan (49) yönetimindeki 16 Z 7325 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.Savrulan minibüs, köprü altındaki bariyerlere çarparak dururken, minibüs sürücüsü ile araçtaki Özcan Gündüz (49), Şeyma Gündüz (25), Muhammet Gündüz (23), Hatip Gündüz (52), Muhammet Mahmut Sudey Gündüz (15), Güler Gündüz (43), Şiyar Kaplan (15), Sefanur Kaplan (43) ile Emine Özarslan (30) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Muhammet Mahmut Sudey Gündüz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.