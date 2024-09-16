Bakan Yerlikaya: Sudan'a 2. İyilik Gemisi yola çıktı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir yılı aşkın süredir iç çatışmanın yanı sıra, meydana gelen sel felaketi ve salgın hastalıklar nedeniyle Sudan zor günler yaşıyor. Milyonlarca insan, çocuk kıtlık ve felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya.Mazlum ve yardıma muhtaç ülkelere yardım elini esirgemeyen ülkemiz bugün Sudan'a 2'nci İyilik Gemisi'ni gönderdi. AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay ve ulusal sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle hazırlanan; yaklaşık 3 bin ton gıda, hijyen ve barınma malzemesi Mersin Limanı'ndan Sudan'a doğru hareket etti.Yüreğinden iyiliği eksik etmeyen yardımsever milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mazlum ve mağdur ülkelerin her daim yanında olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.