Aydın'da yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştı
Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Düzensiz göçle mücadele sürüyor..
Bu kapsamda da Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında ekiplere, Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlere yönelik ihbar yapıldı.
YÜZEREK GEÇMEYE ÇALIŞTI
İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmen karaya çıkarılırken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.