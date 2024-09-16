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Aydın'da yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştı

Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Ekleme: 16.09.2024 - 09:51 Güncelleme: 16.09.2024 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştı
Düzensiz göçle mücadele sürüyor..

Bu kapsamda da Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında ekiplere, Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlere yönelik ihbar yapıldı.

YÜZEREK GEÇMEYE ÇALIŞTI

İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmen karaya çıkarılırken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.