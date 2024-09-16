Almanya'da çıkan yangında iki Türk hayatını kaybetti! Dışişleri: Yerel makamlar tarafından soruşturuluyor

Almanya'da Eberswalde kentinde bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu, evde çıkan yangın sonucunda hayatlarını kaybetti. Alman polisi yangında 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediği aktarıldı.Dışişleri Bakanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Almanya’nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır.Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.