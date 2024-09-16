Almanya'da çıkan yangında iki Türk hayatını kaybetti! Dışişleri: Yerel makamlar tarafından soruşturuluyor
Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde evde çıkan yangında 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili açıklama yaptı.
Almanya'da Eberswalde kentinde bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu, evde çıkan yangın sonucunda hayatlarını kaybetti. Alman polisi yangında 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediği aktarıldı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Almanya’nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır.
Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.