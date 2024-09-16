2 günde 1 milyonluk hırsızlık yapan “turist kızlar” yakalandı

İstanbul Kadıköy, Üsküdar ve Maltepe’de bir kaç gün arayla evlere girip yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası ve para çalan 3 kadın Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Kendilerine turist kızlar adını verdikleri öğrenilen hırsızların her bir olaya farklı kıyafetlerle gidip izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Miraç Ç., Özlem Ç. ve Petek Ç. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy Caferağa Mahallesinde ikamet eden U.G'nin evine 2 Eylül günü giren hırsızlar evdeki 300 Euro parayı alıp kaçtı. U.G'nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesinde H.Ö'nün evine de 5 Eylül günü hırsız girdi. Hırsızlar evdeki 15 bin lira para, 4 kol saati, 17 çeyrek altın, 4 yarım altın, 7 tam altın, 1 küpe ve 1 bilekliği çalıp kaçtı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden iki olaya karışan şüphelilerin kimlikler tespit edildi. Şüphelilerin hepsi de Hırsızlık Büro Ekiplerince tanınan onlarca suç kaydı olan kadınlar çıktı. 3 şüpheli Miraç Ç., Özlem Ç. ve Petek Ç. aynı gün Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 Temmuz günü Maltepe'de ikamet eden Y.K'nın evinden 100 bin liradan fazla değeri olan ziynet eşyalarını çalan kişiler olduğu da ortaya çıktı.Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemler tamamlanan şüpheliler Miraç Ç'nin(23) 36 suç kaydı olduğu, Özlem Ç.(19) 5 suç kaydı olduğu ve Petek Ç'nin(21) ise 30 suç kaydı olduğu öğrenildi. Kendilerine turist kızlar adını verdiği öne sürülen 3 şüpheli Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler 3 ayrı dosyadan ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine gönderildi.