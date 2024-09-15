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Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.O., tutuklandı.

Ekleme: 15.09.2024 - 11:25 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Terör örgütü PKK şüphelisi S.O., önceki gün merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Gözaltına alınan S.O.'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.O., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı