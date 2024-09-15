Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.O., tutuklandı.
Terör örgütü PKK şüphelisi S.O., önceki gün merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Gözaltına alınan S.O.'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.O., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.