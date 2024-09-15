Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, meslektaşı Kadir Doğulu ile "Fatih Harbiye" setinde tanışmış ve ikilinin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.2016 yılından bu yana mutlu evlilikleri süren ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.Atagül, bebek beklediğini "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" sözleriyle duyurdu.İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül, İtalya'da Verissimo adlı bir programa konuk oldu.Oyuncu, programda bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül bir erkek bebek bekliyor.“Oğlunuza katmak istediğin şey ne olur?” sorusuna Atagül, "Kendi olabilmeyi, ülkesini sevmeyi ve dünyadaki tüm medeniyetleri keşfedebilme heyecanını" cevabını verdi.