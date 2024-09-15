Mısır'da tren kazası! Ölüler ve yaralılar var

Mısır’ın Zagazig şehrinde iki yolcu treni kafaya kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı.

Mısır’da tren yolculuğu kabusa döndü. Zagazig şehrinden İsmailiye şehrine gitmekte olan yolcu treni ile Mansoura şehrinden Zagazig şehrine gitmekte olan yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralıların hastanelere kaldırıldığı ve kurtarma operasyonunun sürdüğü belirtildi.