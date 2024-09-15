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Beyaz Gazete
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Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil takla atıp, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 15.09.2024 - 14:50 Güncelleme: 15.09.2024 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralıKırıkkale-Samsun kara yolunun Yukarı Mahmutlar köyü yakınlarında T.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü T.T. ile yanındaki O.T. ve Y.T. yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı