Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı

Kırıkkale-Samsun kara yolunun Yukarı Mahmutlar köyü yakınlarında T.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, yol kenarındaki su kanalına devrildi.Kazada, sürücü T.T. ile yanındaki O.T. ve Y.T. yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.