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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Denis Becirovic ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile bir araya geldi.

Ekleme: 14.09.2024 - 14:53 Güncelleme: 14.09.2024 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denis Becirovic ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme öncesinde Becirovic için resmi karşılama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denis Becirovic ile bir araya geldi

Törenin ardından Erdoğan ve Becirovic görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.