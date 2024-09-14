Cumhurbaşkanı Erdoğan Denis Becirovic ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme öncesinde Becirovic için resmi karşılama töreni düzenlendi.Törenin ardından Erdoğan ve Becirovic görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.