Balayı dönüşü feci kaza! Yeni evli çifti ölüm ayırdı
Muğla-Denizli karayolu Gazeller Mahallesinde meydana gelen kazada 21 yaşındaki İbrahim Aday olay yerinde yaşamını yitirdi. Arabadaki 20 yaşındaki Ezgi Aday ise yaralandı. Genç çiftin yeni evlendiği ve balayından döndüğü öğrenildi.
Denizli'nin Acıpayam İlçesi, Kumafşarı Mahallesinde ikamet eden ve 8 Eylül 2024 tarihinde evlenerek dünya evine giren ve düğün sonrası balayına çıkan Ezgi ve İbrahim Aday çifti, balayı dönüşü Muğla-Denizli Karayolu, Gazeller Mahallesinde trafik kazası geçirdi.
DAMAT OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu.
Meydana gelen kaza sonrası 21 yaşındaki İbrahim Aday olay yerinde hayatını kaybederken, 20 yaşındaki eşi Ezgi Aday yaralı olarak araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.