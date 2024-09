Bakan Ersoy: Önümüze daha büyük hedefler koymaktan çekinmiyoruz

AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın İl Danışma Meclisi Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla EXPO Kongre Merkezi'nde yapıldı. AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, Kemal Çelik ve MKYK üyesi Menderes Türel ile teşkilat üyelerinin katıldığı toplantıda parti çalışmaları ve yerel yatırımlar ele alındı. Bakanlık ve hükümet olarak seçim öncesinde olduğu gibi seçimden sonra da ülkenin ve Antalya'nın geleceği için çalışmaya devam ettiklerini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ortak hedeflerimize ulaşmak için bugüne kadar yaptığımız yatırımların karşılığını aldıkça daha çok motive oluyor ve önümüze daha büyük hedefler koymaktan çekinmiyoruz. Bu yolda karşımıza çıkan her sorunu, büyüklüğüne küçüklüğüne bakmadan çözmeye odaklanıyoruz, şikayet etmek yerine çözüm üretmeyi görev biliyoruz" dedi.Turizmin lokomotifi Antalya'nın, dün olduğu gibi bugün de hedeflerinin, yatırımların, proje ve başarılarının odağında yer alan çok önemli bir şehir olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Antalya'mızı layık olduğu daha iyi noktalara taşıyabilmek için bazı kesimlerin yaptığı gibi sadece başarıları değil, sorunları da sahipleniyoruz. Sektör temsilcilerimizin, vatandaşlarımızla iletişim halinde olan sizlerin ilettiği, bizim öngördüğümüz veya tespit ettiğimiz her türlü sorunu tek tek not ediyor ve çözüme ulaşıncaya dek gündemimizde tutuyoruz" diye konuştu.Antalya için önem arz eden ve hükümet olarak çözüm odaklı adımlar atmaya başladıkları öncelikli konulardan birinin trafik ve ulaşım olduğunu açıklayan Ersoy, şöyle konuştu:"Trafik sorununa ilişkin çalışmalar konusunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve ekibiyle yakın iş birliği yapıyoruz. Alanya otoyoluyla ilgili ihale süreci tamamlandı. Bununla birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü, şehir içi trafiğin azaltılması ve ilgili kavşak düzenlemeleri konusunda projeler geliştirdi. Bu yıl içerisinde ve hatta mümkünse kasım ayında, inşaat sürecinin başlayacağını söyleyebiliriz. Konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız da takip ediyor. Tabii sorunlarımız sadece trafikle sınırlı değil. Hem altyapıda hem de hizmet alanlarında yerel yönetimlerin yapamadıklarına da el atmak durumunda kalıyoruz. Hatırlayacağınız üzere Serik'teki tesisten sonra, Kemer Atıksu Arıtma Tesisi'ni de tamamlayıp, seçim öncesinde açılışını yapmıştık. Şu an hizmete girmiş durumda, faal olarak çalışıyor. Bunun dışında tüm ilçelerde, altyapı konusunda benzer şikayetler devam ediyor. Elbette bu sorunları da adım adım çözerek vatandaşımıza hizmet götürmenin yollarını üreteceğiz."Hükümetin gündemindeki en önemli konuların başında ekonominin geldiğini belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi: "Antalya hem turizm hem de tarım ekonomisiyle, Türkiye genelinde önemli bir katalizör rolü üstleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bütçe tasarrufları ve katma değerli yatırımların geliştirilmesi için politikalar üretmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve aldığımız sonuçlar, geleceğe dair umutlarımızı ve kararlılığımızı artırıyor. Antalya için hep birlikte daha iyi adımlar atacak, sorunları çözecek ve başarılarımızı artıracağız. Sizlerin desteğiyle, ülkemizi ve Antalya'yı hak ettiği yerlere taşımaya devam edeceğiz."