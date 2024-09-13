Şanlıurfa'da fıstık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı

Şanlıurfa'da yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi.Bozova ilçesine fıstık toplamaya gidecek işçileri taşıyan minibüs şoförü Hüseyin Karataş, Tülmen Mahallesi yakınlarına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.Hızlanan minibüs, aynı yönde seyreden Osman Baz yönetimindeki fıstık yüklü traktöre arkadan çarptı.Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, römorktaki fıstıklar yola savruldu.Kazada minibüste bulunan ve fıstık tarlasına çalışmaya giden, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.