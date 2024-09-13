Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti.İhbar alan ve harekete geçe ekipler, 'kasa' tabir edilen yasa dışı bahis oyununu oynatan ve bundan maddi kazanç elde ettikleri ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.Yapılan operasyonda Y.K, S.T. ve R.Y. yakalanarak gözaltına alındı.Siber polisindeki sorguları tamamlanan 3 kişi, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren R.Y. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.K. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.