  • USD: 33,90 - 33,96
  • EURO: 37,33 - 37,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Samsun'da Tıp Fükültesi Hastanesi'ne yakın ormanlık alanda yangın çıktı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil bölümü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ekleme: 13.09.2024 - 14:14 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Samsun'da Tıp Fükültesi Hastanesi'ne yakın ormanlık alanda yangın çıktı
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkının yanında yer alan ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

pSamsun'da Tıp Fükültesi Hastanesi'ne yakın ormanlık alanda yangın çıktı

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için çaba sarf ediyor.

Samsun'da Tıp Fükültesi Hastanesi'ne yakın ormanlık alanda yangın çıktı