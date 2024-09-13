Manisa'da operasyon: Kaçak sigaralar ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde operasyon düzenlendi.Gerçekleştirilen operasyonlarda M.Ç., E.S. ve İ.S. hakkında işlem başlatıldı.Ayrıca, şüpheli 3 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikata başlandığı bildirildi.Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 38 bin 600 adet içi kıyılmış tütün doldurmuş makaron (sigara), 92 bin 600 dal boş makaron, 556 paket gümrük kaçağı sigara, 782 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 118 kilogram kıyılmış tütün, 32 paket pipo tütünü, 20 adet elektronik sigara, 5 adet elektronik sigara likiti, 2 adet kompresör, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca ele geçirildi.