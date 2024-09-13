Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak sınır dışı edildi

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün Türkiye'deki eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yürüttüğü operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen titiz çalışma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen yabancı uyruklu M.A.J.A.N. ve W.M.J.A.O. isimli 2 şüpheli yakalandı.Operasyon sürecinde şüphelilerin uzun süre izlendiği ve terör örgütüyle olan bağlantılarının net bir şekilde ortaya konduğu öğrenildi. Kırıkkale Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi. Söz konusu operasyon, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin önlenmesi adına önemli bir adım olarak görüldü.