Firari FETÖ hükümlüsü İstanbul’da yakalandı

İstanbul Emniyetine bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile TEM birimleri, FETÖ/PDY üyeliğinden dolayı aranan ve yargılandığı davalardan hüküm giyen firarilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Halil Özkök'ün İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde başka kişiye ait evde kaldığını tespit eden polis, örgüt üyesinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.FETÖ üyesi firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Yakalanan ve sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirilen hücre üyesinin üzerinde ele geçen dijital materyallerindeki incelemelerde, FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişimi ‘Signal’ adlı çapraz platform şifreli mesajlaşma uygulaması üzerinden verildiği “gizlenme” talimatlarına ulaşıldı.İncelemelerde, sözde sorumlular tarafından verilen talimatların iletildiği mesajlarda örgüt mensuplarına yurt dışına kaçmadan önce yapması gerekenler, mağduriyet senaryolarının oluşturulması hakkında bilgiler verildiği tespit edildi.Yapılan fiziki takip ihtimaline karşı ikamet çevre kontrolü, park halindeki araç ve plakaların ezberlenmesi, farklı araçlara karşı duyarlı olunması, takipten şüphelendiklerinde ise toplu taşıma araçlarından tenha yerlerde son anda bulundukları araçtan inilmesi talimatları alan FETÖ üyelerinin ayrıca yurt dışı kaçışlarında ise koyu renkli, yazısız kıyafet ve kışlık su geçirmez bot tercih etmeleri gerektiğine dair yönlendirmeler aldıkları yine kayıtlara yansıdı.TEÖ Şubedeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ üyesi Özkök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.