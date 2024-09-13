Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göç ile mücadele aralıksız olarak devam ediyor.Yurda kaçak yollar ile girerek çalışan göçmenler yakalanarak Geri Gönderme Merkezlerine teslim ediliyor.Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Küçükköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda karada 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.