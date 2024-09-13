Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göç ile mücadele aralıksız olarak devam ediyor.
Yurda kaçak yollar ile girerek çalışan göçmenler yakalanarak Geri Gönderme Merkezlerine teslim ediliyor.
13'Ü ÇOCUK 29 GÖÇMEN YAKALANDI
Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Küçükköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda karada 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.