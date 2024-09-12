Turkcell ve TEKNOFEST’ten Türkiye’nin ilk Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması

Turkcell'in TEKNOFEST kapsamında düzenlediği ve Şubat ayında başlayan Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması'nda final etabı tamamlanarak kazananlar belirlendi. 66 üniversiteden toplam 191 ekibin başvurduğu yarışmada, 17 takım ön başvuru aşamasını geçmeyi başardı. Üniversitelerden lisans ve doktora seviyesinde ekiplerin katıldığı Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması'nda, 11 takım finale kalmaya hak kazandı. Finalist takımlar, ev ve ofis gibi kapalı mekanlarda Wi-Fi kapsamasının en üst düzeye çıkarılmasını sağlayacak çözümler geliştirmek için kıyasıya yarıştı.Antalya'da yarışma için organize edilen bir ev ortamında finalist ekiplerle bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Kullanıcılarımızın en iyi ve hızlı internet deneyimini yaşamalarını sağlamak, önemli önceliklerimizden biri olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, TEKNOFEST kapsamında ilk kez hayata geçirdiğimiz Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması ile bu alanda teknolojik çözümlerin geliştirilmesini desteklemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Öte yandan bu yarışma, kullanıcılarımıza evlerinde daha güçlü bir bağlantı sunarak internet performansında iyileşme açısından da önemli bir adım olacak. Çünkü modemlerin ev içerisinde sağladığı Wi-Fi kapsaması, modemin konumuna bağlı olarak değişebiliyor. Özellikle Türkiye'de yaygın olan betonarme binalarda bu durum, duvar yapıları nedeniyle çok daha büyük bir sorun oluşturuyor. Yarışma sonunda geliştirilecek ürün veya hizmetler, sadece kullanıcıların modemlerini en verimli noktada konumlandırmalarına imkân tanımakla kalmayacak, aynı zamanda sektördeki önemli bir soruna da çözüm bulunmasını sağlayacak. Belki dünyaya da sunulan patentli bir ürüne dönüşecek” dedi.Turkcell'in ülkemizde yeni teknolojilerin geliştirilmesini önceliklendirdiğini belirten Dr. Ali Taha Koç, “Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması da işte bu vizyonumuzun yeni bir adımı. Böyle bir yarışma düzenlememizin nedenlerinden biri de değişen teknolojilerle birlikte müşterilerimize daha yenilikçi ürün ve hizmetler sunma hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda halihazırda 1.500'in üzerinde Ar-Ge mühendis kadromuz ile yenilikçi teknolojiler alanında 4.500'den fazla ulusal ve uluslararası patent başvurumuz bulunuyor. Zaman zaman müşterilerimizden kullanım ya da dekoratif kaygılara dayalı geri bildirimler de alıyoruz. Bu geri bildirimleri dikkate alarak, böyle bir yarışmayla gençlerin de bakış açısını ve yenilikçi gücünü kullanarak ne gibi farklı çözümler sunabileceğimizi görmek istedik” diye konuştu. Genel Müdür Koç, “Bu yarışmanın bir diğer önemli getirisi ise üniversiteli gençlerimizi teknoloji ve bilim alanına çalışmaya teşvik etmesi. Türkiye'nin yarınlarına yön verecek olan gençlerimizin, teknolojik inovasyon alanında attığı adımların desteklenmesini çok önemsiyoruz” dedi.Yarışmayla modemlerin ev içinde en uygun konuma yerleştirilerek, Wi-Fi kapsamasının en üst düzeye çıkarılması amaçlandı. Bu kapsamda final etabı, yarışma konusuyla birebir örtüşen gerçek bir ev ortamında gerçekleştirildi.Türkiye'deki ortalama hane yapısına uygun olarak seçilen ev ortamında finalist takımlar, geliştirdikleri algoritmaları kullanarak modem için en ideal konumu belirlemeye çalıştı. Takımların sağlamış olduğu Wi-Fi kapsama gücü, ev içinde belirli test noktalarında yapılan sinyal gücü ölçümleriyle tespit edildi.Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması'nda ödül kazanan takımlar, TEKNOFEST tarafından açıklandı ve 3 kategorideki prestij ödülleri Antalya'da düzenlenen törenle kazanan öğrencilere verildi. En Özgün Yazılım Ödülü'nü ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinden oluşan “Wave Wireless Avengers” takımı, En İyi Sunum Ödülü'nü Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden öğrencilerin kurduğu “Vektör” takımı, En İyi Takım Ruhu Ödülü'nü Kadir Has Üniversitesi'nden “Dronos Link” takımı kazandı.Yarışmada Uludağ Üniversitesi'nden “Connect IT” takımı Birincilik Ödülü'nün sahibi olurken, Abdullah Gül Üniversitesi'nden “AGUtech” takımı İkincilik Ödülü'nü, Konya Teknik Üniversitesi'nden “EfsunTek” takımı ise Üçüncülük Ödülü'nü kazandı.Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması'nda ilk üçe giren takımların ödülleri, 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana'da gerçekleşecek TEKNOFEST 2024'te düzenlenen törenle sahiplerine verilecek. Yarışmada şampiyon takıma 120 bin TL, ikinci olan ekibe 100 bin TL, üçüncü olan ekibe ise 90 bin TL ödül verilecek.