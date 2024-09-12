Malatya'da güpegündüz silahlı çatışma: 2 yaralı
İnönü Caddesi üzerinde birbirine ateş açan husumetli iki grubun çatışmasında mermiler çevredeki bir iş yerine isabet etti. Saldırı sonucu tezgahtar ve müşterisi yaralandı.
Malatya'da sokak ortasında yaşanan silahlı saldırı, paniğe neden oldu.
Kent merkezine bağlı İnönü Caddesi üzerinde karşılaşan husumetli olduğu bilinen iki grup birbirine ateş açtı
KURŞUNLAR ÇEVREDEKİ BİR İŞ YERİNE İSABET ETTİ
Kurşunların havada uçuştuğu olayda, bölgedeki bir iş yerinde tezgahtar olarak çalışan M.G.'nin sol bağına müşteri M.G.'nin ise sağ bacağına kurşun isabet etti.
SUÇ ALETİYLE YAKALANDILAR
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede inceleme yapan ekipler 1'i dolu 4 kovan bulurken olaya karıştıkları belirlenen 2 zanlı bir adet tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Kent merkezine bağlı İnönü Caddesi üzerinde karşılaşan husumetli olduğu bilinen iki grup birbirine ateş açtı
KURŞUNLAR ÇEVREDEKİ BİR İŞ YERİNE İSABET ETTİ
Kurşunların havada uçuştuğu olayda, bölgedeki bir iş yerinde tezgahtar olarak çalışan M.G.'nin sol bağına müşteri M.G.'nin ise sağ bacağına kurşun isabet etti.
SUÇ ALETİYLE YAKALANDILAR
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede inceleme yapan ekipler 1'i dolu 4 kovan bulurken olaya karıştıkları belirlenen 2 zanlı bir adet tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.