Malatya'da güpegündüz silahlı çatışma: 2 yaralı

İnönü Caddesi üzerinde birbirine ateş açan husumetli iki grubun çatışmasında mermiler çevredeki bir iş yerine isabet etti. Saldırı sonucu tezgahtar ve müşterisi yaralandı.

Malatya'da sokak ortasında yaşanan silahlı saldırı, paniğe neden oldu.Kent merkezine bağlı İnönü Caddesi üzerinde karşılaşan husumetli olduğu bilinen iki grup birbirine ateş açtıKurşunların havada uçuştuğu olayda, bölgedeki bir iş yerinde tezgahtar olarak çalışan M.G.'nin sol bağına müşteri M.G.'nin ise sağ bacağına kurşun isabet etti.İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Bölgede inceleme yapan ekipler 1'i dolu 4 kovan bulurken olaya karıştıkları belirlenen 2 zanlı bir adet tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.