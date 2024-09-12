Hatay'da beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kırıkhan ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hatay-Gaziantep yolu Kırıkhan ilçe merkezi mevkiinde meydana gelen olayda, aynı istikamette ilerleyen Tofaş marka otomobil, beton mikseri çarpıştı.
Tofaş'ın hurdaya döndüğü kazada araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Osman E. isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı şahıs Ahmet K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen şahıs, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Tofaş'ın hurdaya döndüğü kazada araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Osman E. isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı şahıs Ahmet K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen şahıs, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.