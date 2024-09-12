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Hatay'da beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kırıkhan ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ekleme: 12.09.2024 - 16:56 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıHatay-Gaziantep yolu Kırıkhan ilçe merkezi mevkiinde meydana gelen olayda, aynı istikamette ilerleyen Tofaş marka otomobil, beton mikseri çarpıştı.

Tofaş'ın hurdaya döndüğü kazada araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Osman E. isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı şahıs Ahmet K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen şahıs, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Hatay'da beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hatay'da beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı