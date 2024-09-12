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Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 terör şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalanan 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK/KCK şüphelisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 12.09.2024 - 13:56 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 terör şüphelisi tutuklandı
Güvenlik güçlerinin Meriç ilçesi ve merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri V.Ö. ile A.A. ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.B. yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ö., A.A. ve M.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 terör şüphelisi tutuklandı