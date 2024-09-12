  • USD: 33,94 - 34,00
  • EURO: 37,48 - 37,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır'da 7 yıl hapisle aranan PKK/KCK üyesi, Kocaeli’de yakalandı

Ardahan’da hakkında silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya üye olma suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. isimli şahıs Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ekleme: 12.09.2024 - 09:21 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da 7 yıl hapisle aranan PKK/KCK üyesi, Kocaeli’de yakalandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. isimli şahıs yakalandı.

Ardahan’da işlediği suçlar nedeniyle aranan zanlının, uzun süredir firari olduğu öğrenildi.

7 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI İLE ARANIYORDU
Ardahan İl Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan şahısların tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan R.K. isimli şahsın Kocaeli’nin Gebze ilçesinde olduğu tespit edilmiş, Kocaeli TEM Şube ekiplerine gerekli bilgi aktarılarak yakalanması sağlanmıştır"