Dehşet veren olay! Adana'da kayboldu Konya'da cesedi bulundu

Adana'da kayıp olarak aranan bir kişinin cesedi Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir tarlada gömülü bulundu. kan donduran cinayetin ise detayları şoke etti.

Adana'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir tarlada gömülü bulundu. Adana'da yaşayan M.A'dan (61), mart ayında evinden çıktıktan sonra haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada M.A'nın gidebileceği yerler araştırıldı. Bu kapsamda M.A'nın, Konya'nın Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki yeğeni F.D'nin (51) yanına gittiği belirlendi.Adana Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle adrese düzenlediği operasyonda F.D. gözaltına alındı. F.D'nin ifadesinde, dayısını aralarındaki tartışma sonrasında tabancayla vurarak öldürdüğünü ve çiftlikteki tarlaya gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.Zanlının gösterdiği yerde yapılan kazıda bulunan M.A'nın cesedi adli tıp kurumuna götürüldü.