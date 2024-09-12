Bolu Dağı Tüneli'nde feci kaza: Baba gözyaşlarını tutamadı

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Ramazan T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.Kontrolden çıkan otomobil, tünel içerisinde önce kaldırıma ardından acil çıkış kapısına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Ramazan T., eşi ve kızı yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri tarafından tünelin Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ambulansa kızıyla birlikte bindirilen Ramazan T. kaza sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı. Karayolları ekiplerinin tünel içerisinde koyduğu dubalarla yol tek şeritten trafiğe açıldı.Uzun araç kuyruğunun oluştuğu Bolu Dağı geçişinde, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla trafik tekrar normal seyrine döndü.