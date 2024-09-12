2024-TUS 2.Dönem sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı(2024-TUS) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2024- STSTıp Doktorluğu 2. Dönem) işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.Açıklama, ÖSYM'nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.Adaylar, sınav sonuçlarına erişmek için ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edecekler.