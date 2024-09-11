Yollar yine kilit! Trafik yoğunluğu...

İstanbul trafiğinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.Yoğunluk haritasına göre saat 09:00 itibariyle yoğunluk yüzde 60'ı geçti.15 Temmuz Şehitler Köpüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arası yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönü sol şeritte trafik kazası var. Bölgede yoğunluk var. köprüye giderken de Küçükbakkalköy-Kavacık arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Avrasya tüneli çift taraflı açık.Avrupa yakasında Saadetdere-Küçükçekmece arasında yoğunluk var E-5'te. TEM'deyse Bahçeşehir-Altinşehir arasında sabah trafiği gözleniyor.