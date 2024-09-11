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Beyaz Gazete
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Yollar yine kilit! Trafik yoğunluğu...

İstanbul trafiğinde sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Okulların açılması ile birlikte İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Saat 09:00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti.

Ekleme: 11.09.2024 - 09:45 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Yollar yine kilit! Trafik yoğunluğu...
İstanbul trafiğinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

Yoğunluk haritasına göre saat 09:00 itibariyle yoğunluk yüzde 60'ı geçti.

15 Temmuz Şehitler Köpüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arası yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönü sol şeritte trafik kazası var. Bölgede yoğunluk var. köprüye giderken de Küçükbakkalköy-Kavacık arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Avrasya tüneli çift taraflı açık.

Avrupa yakasında Saadetdere-Küçükçekmece arasında yoğunluk var E-5'te. TEM'deyse Bahçeşehir-Altinşehir arasında sabah trafiği gözleniyor.

Yollar yine kilit! Trafik yoğunluğu...