Sakarya'da kontrolden çıkan kamyonet yan yattı
Hendek ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin yan yatması neticesinde meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Dikmen grup yolu Sümbüllü rampasında meydana gelen kazada kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazada 8 kişi yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Dikmen grup yolu Sümbüllü rampasında meydana gelen kazada kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazada 8 kişi yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.