Sakarya'da kontrolden çıkan kamyonet yan yattı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.Dikmen grup yolu Sümbüllü rampasında meydana gelen kazada kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.Kazada 8 kişi yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.