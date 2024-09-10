Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi.Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinden yasadışı olarak Yunanistan ülkesi Sisam adasına yüzerek geçmeye hazırlanan 2 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.