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Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan’ın Sisam Adası’na yüzerek geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerince yakalanarak Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Ekleme: 10.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinden yasadışı olarak Yunanistan ülkesi Sisam adasına yüzerek geçmeye hazırlanan 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.