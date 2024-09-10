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Beyaz Gazete
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Samsun'da feci kaza: Sulama tankeri şarampole yuvarlandı

Canik ilçesinde rampa aşağı inerken sürücünün kontrolünden çıkan sulama tankeri yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Ekleme: 10.09.2024 - 16:23 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
Samsun'da feci kaza: Sulama tankeri şarampole yuvarlandıSamsun'un Canik ilçesinde taşeron firmaya ait Hüseyin Çiloğlu idaresindeki sulama tankeri, Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde rampa aşağı inerken sürücünün kontrolünden çıktı.
Sürüklenen su tankeri yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

ARACIN DİNGİLLERİ ETRAFA SAVRULDU

Kazada aracın dingilleri yerinden çıkarak bir evin bahçesine savruldu.
Dingilin biri incir ağacında asılı kalırken diğeri ise evin yanına düştü.


SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kaza sırasında bahçede kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçmiş oldu.
Kazada ağır yaralanan tanker sürücüsü Hüseyin Çiloğlu ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da feci kaza: Sulama tankeri şarampole yuvarlandı