Samsun'da feci kaza: Sulama tankeri şarampole yuvarlandı

Samsun'un Canik ilçesinde taşeron firmaya ait Hüseyin Çiloğlu idaresindeki sulama tankeri, Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde rampa aşağı inerken sürücünün kontrolünden çıktı.Sürüklenen su tankeri yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.Kazada aracın dingilleri yerinden çıkarak bir evin bahçesine savruldu.Dingilin biri incir ağacında asılı kalırken diğeri ise evin yanına düştü.Kaza sırasında bahçede kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçmiş oldu.Kazada ağır yaralanan tanker sürücüsü Hüseyin Çiloğlu ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.