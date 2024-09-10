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İstanbul'da iş yeri sahipleri silahlı kavgaya tutuştu: 2 ölü

Sultanbeyli'de market sahibi Engin B. ile komşu marketin sahibi Aytaç Ağbaba arasında çıkan kavgada Engin B., yanındaki silahla Ağbaba ve kızını kurşunlayarak öldürdü.

Ekleme: 10.09.2024 - 09:03 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da iş yeri sahipleri silahlı kavgaya tutuştu: 2 ölüİstanbul akşam saatlerinde kurşun sesleriyle inledi...

Sultanbeyli'nin Hasanpaşa Mahallesi üzerinde market işleten Engin B., aynı caddede başka bir marketi işleten Aytaç Ağbaba'nın dükkanına gitti.

'DÜŞÜK FİYATA ÜRÜN SATIYORSUN' KAVGASI
Engin B., komşu dükkan sahibi Ağbaba'nın düşük fiyata ürün sattığını öne sürerek tartışmaya başladı.
Tartışma üzerine Engin B. yanında bulunan silahla Aytaç Ağbaba'ya ateş etti.


BABA VE KIZINI KURŞUNLADI
Bu sırada Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

7 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ
Sağlık ekipleri, vücuduna 7 kurşun isabet eden Aytaç Ağbaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Berivan Ağbaba, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


İstanbul'da iş yeri sahipleri silahlı kavgaya tutuştu: 2 ölü


SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Saldırıyı gerçekleştiren Engin B. ise polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.