İstanbul'da iş yeri sahipleri silahlı kavgaya tutuştu: 2 ölü
Sultanbeyli'de market sahibi Engin B. ile komşu marketin sahibi Aytaç Ağbaba arasında çıkan kavgada Engin B., yanındaki silahla Ağbaba ve kızını kurşunlayarak öldürdü.
İstanbul akşam saatlerinde kurşun sesleriyle inledi...
Sultanbeyli'nin Hasanpaşa Mahallesi üzerinde market işleten Engin B., aynı caddede başka bir marketi işleten Aytaç Ağbaba'nın dükkanına gitti.
'DÜŞÜK FİYATA ÜRÜN SATIYORSUN' KAVGASI
Engin B., komşu dükkan sahibi Ağbaba'nın düşük fiyata ürün sattığını öne sürerek tartışmaya başladı.
Tartışma üzerine Engin B. yanında bulunan silahla Aytaç Ağbaba'ya ateş etti.
BABA VE KIZINI KURŞUNLADI
Bu sırada Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
7 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ
Sağlık ekipleri, vücuduna 7 kurşun isabet eden Aytaç Ağbaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Berivan Ağbaba, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Saldırıyı gerçekleştiren Engin B. ise polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sultanbeyli'nin Hasanpaşa Mahallesi üzerinde market işleten Engin B., aynı caddede başka bir marketi işleten Aytaç Ağbaba'nın dükkanına gitti.
'DÜŞÜK FİYATA ÜRÜN SATIYORSUN' KAVGASI
Engin B., komşu dükkan sahibi Ağbaba'nın düşük fiyata ürün sattığını öne sürerek tartışmaya başladı.
Tartışma üzerine Engin B. yanında bulunan silahla Aytaç Ağbaba'ya ateş etti.
BABA VE KIZINI KURŞUNLADI
Bu sırada Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
7 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ
Sağlık ekipleri, vücuduna 7 kurşun isabet eden Aytaç Ağbaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Berivan Ağbaba, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Saldırıyı gerçekleştiren Engin B. ise polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.