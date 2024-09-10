İstanbul'da iş yeri sahipleri silahlı kavgaya tutuştu: 2 ölü

İstanbul akşam saatlerinde kurşun sesleriyle inledi...Sultanbeyli'nin Hasanpaşa Mahallesi üzerinde market işleten Engin B., aynı caddede başka bir marketi işleten Aytaç Ağbaba'nın dükkanına gitti.Engin B., komşu dükkan sahibi Ağbaba'nın düşük fiyata ürün sattığını öne sürerek tartışmaya başladı.Tartışma üzerine Engin B. yanında bulunan silahla Aytaç Ağbaba'ya ateş etti.Bu sırada Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, vücuduna 7 kurşun isabet eden Aytaç Ağbaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.Berivan Ağbaba, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.Saldırıyı gerçekleştiren Engin B. ise polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.