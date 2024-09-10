Ekipler hayatının şokunu yaşadı: Tam 14 kamyon çöp!

Kepez Belediyesi, Esentepe Mahallesi'ndeki bir evde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bir ihbarı değerlendiren belediye ekipleri, mahalledeki bir gecekonduda çöp ve atıkların kaldırılmasına yönelik çalışma yaptı. Belediyeden 15 işçinin görev aldığı temizlik çalışmasında 3 kamyon, 1kepçe, 1 adet sepet vinç kullanıldı. Çöp ev temizliğinde, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra kolluk kuvvetleri de hazır bulundu.Çöp temizliğine giden ekipler, etrafı duvarlarla çevrili bir evle karşılaştı. Ekiplerin ve iş makinelerinin rahat çalışabilmesi için önce bahçe duvarının bir bölümü kepçe yardımıyla yıkıldı. Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda başlatılan temizlik çalışması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla titizlikle yürütüldü. Gecekondunun çevresindeki alanlarda biriken atıkları özenle temizlendi.Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda, 14 kamyon çöp tahliye edildi. Çöplerin tahliyesinin ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağı yıkadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, haşerelere karşı ev ve bahçeyi ilaçladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, temizlik çalışmaları sırasında yıkmak zorunda kaldıkları bahçe duvarını yeniden ördü. Ayrıca, evin bahçesindeki üstü açık foseptik çukuru da can güvenliğini sağlamak amacıyla betonlandı. Kepez Belediyesi geçtiğimiz günlerde Güneş, Hüsnü Karakaş ve Yeşilyurt mahallelerindeki evlerden 18 kamyon çöp tahliye etmişti.