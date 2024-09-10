Alanya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı minibüs sürücüsü kaçtı!

Feci kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi., 19 yaşındaki Nadir Çintaş yönetimindeki ile 43 yaşındaki F.B. idaresindeki minibüs çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde sıkışan sürücü Çintaş ile yolcular 19 yaşındaki T.Ö. ve 18 yaşındaki E.A.M. çıkarıldı.Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Nadir Çintaş, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın ardından minibüsün sürücüsü F.B. olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.