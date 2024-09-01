Mardin'de 2 terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonları aralıksız devam ediyor.Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında Jandarma tarafından bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-11” operasyonunda 2 terörist öldürüldü.İki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ediyor.Operasyon hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki:Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek.Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu; J-SİHA tarafından yapılan arazi taramasında 2 Bölücü Terör Örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine “GÜRZ-11” operasyonu başlatıldı.J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.