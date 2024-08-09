Survivor 2025 için ilk yarışmacı belli oldu! Eski şampiyon yeniden Survivor’da...
Survivor 2025 için kadro çalışmaları başladı. Nagihan Karadere’nin yeni sezonda olacağı iddia edilirken ilk ismin eski şampiyon olacağı belli oldu. İşte, Survivor 2025’in ilk yarışmacısı...
TV8’in sevilen yarışma programlarından olan Survivor için yeni sezon çalışmaları başladı. İlk olarak eski yarışmacılar ile başlayan kadro çalışmaları hızla devam ediyor.
Seyircileri ekran başına kilitlemeyi başaran yarışmada yeni sezon yarışmacıların kimler olacağı merakla beklenirken iddialara göre ilk el sıkışılan isim belli oldu.
Çeşitli isimlerin Survivor 2025 kadrosunda yer alacağı gündeme gelirken Survivor’un eski şampiyonlarından olan o isim kadroya dahil oldu.
ESKİ ŞAMPİYON KADRODA
Mynet’te yer alan habere göre, 2021 yılı şampiyonu olan İsmail Balaban Survivor 2025 kadrosunda ilk el sıkışılan isim oldu.
Seyircileri ekran başına kilitlemeyi başaran yarışmada yeni sezon yarışmacıların kimler olacağı merakla beklenirken iddialara göre ilk el sıkışılan isim belli oldu.
Çeşitli isimlerin Survivor 2025 kadrosunda yer alacağı gündeme gelirken Survivor’un eski şampiyonlarından olan o isim kadroya dahil oldu.
ESKİ ŞAMPİYON KADRODA
Mynet’te yer alan habere göre, 2021 yılı şampiyonu olan İsmail Balaban Survivor 2025 kadrosunda ilk el sıkışılan isim oldu.