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Mersin'de terör operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Kent genelinde jandarma ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Ekleme: 9.08.2024 - 14:45 Güncelleme: 9.08.2024 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de terör operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

9 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Ekiplerin çalışmasında terör örgütünün propagandasını yapan 9 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz, Toroslar ve Gülnar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

4'Ü TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.