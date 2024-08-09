Mersin'de terör operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.9 ŞÜPHELİ BELİRLENDİEkiplerin çalışmasında terör örgütünün propagandasını yapan 9 şüpheli belirlendi.Şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz, Toroslar ve Gülnar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİOperasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.Jandarmada ifadesi alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.4'Ü TUTUKLANDIMahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.