İzmir açıklarında bir gecede 4 göçmen botu yakalandı

Ege açıklarındaki düzensiz göçmen operasyonlarına İzmir'de yenileri eklendi.İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mobil radarları sayesinde Çeşme ilçesi açıklarında 00.05’te hareketli lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenleri fark etti.Ekipler hızla hareket ederek bölgeye ulaştı.Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot durduruldu ve içinde 1’i çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.Aynı gün içerisinde 00.05’te tespit edilen botun ardından Sahil Güvenlik ekiplerince Seferihisar ilçesi açıklarındaki 3 farklı lastik bot 03.20, 05.50 ve 06.25 saatlerinde tespit edildi.Tespit edilen 3 farklı hareketli lastik botların içerisindeki toplamda 18’i çocuk 91 düzensiz göçmen yakalandı.Böylelikle bir gecede 4 farklı lastik bottan 115 düzensiz göçmen yakalanmış oldu.Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönlendirildi.