İstanbul’da firari FETÖ'cü operasyonu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yedi yıl altı ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ firarisini yakaladı. Geçmiş dönemde Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmış olan ve 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Zafer Y., Bağcılar İlçesi'nde gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zafer Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.