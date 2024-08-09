Gram altın hangi seviyede? İşte son rakamlar...

ABD'de resesyon endişesinin ardından Fed'e erken faiz indirimi baskısı başladı. Faiz indirim beklentisinin yanı sıra Ortadoğu’daki gerilim ile birlikte dalgalı bir kur izleyen gram altın fiyatları Perşembe günü öğleden sonra başlayan yükselişini bugün de sürdürerek psikolojik sınırı yeniden 2600 TL'nin üzerine çıktı.Gram altın güne 2 bin 610 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.427 dolardan işlem görüyor.Piyasaların bugün sakin bir gün geçirmesi beklenirken, altın yatırımcıları doları izlemeye devam edecek.* Gram altın satış fiyatı: 2.610,40 TL* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.346,00 TL* Yarım altın satış fiyatı: 8.683,00 TL* Tam altın satış fiyatı: 17.205,04 TL* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.313,00 TL* Gremse altın satış fiyatı: 43.144,54 TL* Ons altın satış fiyatı: 2.421,19 DolarDöviz kurları üzerinde küresel piyasalardaki satış baskısının etkileri devam etti.Dolar/TL, güne yüzde 0,22 yükselişle 33,58 civarında başladı. Euro/TL de 36,72'den el değiştirdi.Türk Lirası, bu hafta dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti, kurda yeni zirve 33,61'e yükseldi.ENFLASYON TAHMİNİ KORUNDUMerkez Bankası, dün yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korudu. 2025 ve 2026 tahminleri, sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde kaldı.TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin öngörüldüğü gibi başladığını belirtirken, sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini vurguladı.Kur korumalı mevduat hesaplarından geçen hafta 67,7 milyar lira ile 6 ayın en hızlı çıkışı yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son dönemde hızlanan KKM’den çıkışın sürmesini bekliyoruz." dedi.Yatırımcılar ABD'de eylülde beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin daha fazla ipucu bekliyorlar.ABD'de dün açıklanan veri, işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta beklenilenden fazla düştüğünü göstererek istihdam piyasasına ilişkin endişelerin abartıldığına işaret etti.Piyasalar verinin ardından 50 baz puan büyüklüğünde beklenilenin üzerinde bir faiz indirimi olasılığını yüzde 69'dan yüzde 54'e düşürdü.ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) bazı yetkililer, enflasyonun faiz indirimleri için yeterli seviyede yavaşladığına olan güvenlerinin arttığını söylediler.