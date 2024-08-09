Dilan Polat’ın ev hapsi reddedilmişti: Mahkemeden yeni karar

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni bir gelişme yaşandı.Kara para aklama iddiasıyla haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tahliyesi için yapılan son başvuru da reddedildi.Engin ve Dilan Polat çifti ile Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın aylık tutukluluk incelemesi bugün nöbetçi hakim tarafından gerçekleştirildi.Hakim, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.Gerekçe olarak da, tüm delillerin toplanmamış olması ve kaçma şüphesi olması gösterildi.Söz konusu davada Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 sanık, 4 Eylül'de İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.Sanıklar hakkında, yasadışı bahis, güzellik merkezleri üzerinden kripto cüzdan kullanarak 'karapara akladıkları' iddiasıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış durumda.Öte yandan geçtiğimiz günlerde son MASAK raporunun lehlerine ve Dilan Polat'ın sağlık sorunları olduğunu belirten Polat'ın avukatı, tahliye talep etti.Mahkeme, kaçma şüphesi sebebiyle itirazı reddetti.Bunun üzerine Polat cephesinden bir hamle daha geldi.Tahliyeye karar verilmezse ev hapsi de dahil olmak üzere birden fazla adli kontrol hükümlerinin de uygulanarak tahliye edilebileceği belirtildi.Böylelikle Dilan Polat'ın tutukluluk haline devam etmesi yönünde karar çıkmış oldu.