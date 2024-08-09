Ankaralı Turgut’tan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı: Son hali iç acıttı

Ankaralı Turgut olarak bilinen ünlü sanatçı Turgut Karataş'tan kötü bir haber geldi. Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı.Ankaralı Turgut’ın kızı ve oğlu, babalarının hastane fotoğraflarını paylaşarak sevenlerinden dua istedi.Çocukları, Ankaralı Turgut’un hastalığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.Turgut'un kızı, "Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyorum." dedi.Öte yandan ünlü şarkıcının hasta yatağından çekilen fotoğrafı sevenlerini korkuttu.Ankaralı Turgut’un bir hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.Ankaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.