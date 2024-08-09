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Adıyaman'da korku dolu anlar: İskele çöktü! Yaralılar var

Adıyaman’da, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu aşağıya düşen 3 işçi ağır bir şekilde yaralandı.

Ekleme: 9.08.2024 - 16:33 Güncelleme: 9.08.2024 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da korku dolu anlar: İskele çöktü! Yaralılar varOlay, Adıyaman merkez İndere bölgesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, devam eden kalıcı konutlarda iskele üzerinde çalışan Süleyman Özgül (57), Ahmet Kars (60) ve Cafer Özgül (27), iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düştü.

3 İŞÇİ YARALANDI

Yaralanan Süleyman Özgül, Ahmet Kars ve Cafer Özgül, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DURUMLARI AĞIR

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da korku dolu anlar: İskele çöktü! Yaralılar var