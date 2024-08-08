Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Ürünler ne kadar pahalanacak? İşte detaylar...

Fiyatların daha uygun olması veya yurt içinde aynı ürünün bulunamamasından dolayı vatandaşlar son dönemde yurt dışı e-ticaret sitelerinden alışverişlerini artırmaya başlamıştı. Özellikle TEMU, Shein gibi son dönemde rağbet gören sitelerle ilgili alışveriş limitleri düşürüldü. Vergi oranları artırıldı. Peki düzenlemede detaylar neler? Yurt dışından getirilen ürün fiyatı yeni vergilerle birlikte ne kadar artacak?Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr'ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Yurt dışından hızlı kargo ile yapılan alışverişlere yeni düzenlemeler geldi.Daha öncesinde 150 euroya kadar satın alınan ürün AB ülkesinden alınıyorsa yüzde 18'lik, AB dışındaki ülkelerden alınıyorsa yüzde 30'luk vergiye tabiydi. Şimdi 150 euro olan sınır 30 euroya düşürüldü. Yani 30 euroya kadar alacağınız ürünü eğer AB'den alıyorsanız yüzde 30 vergi var. Diğer ülkelerden alıyorsanız yüzde 60 vergi var.‘LÜKS TÜKETİME KONU ÜRÜNLERE İLAVE VERGİ'Buna ilave olarak 30 euroluk bir ürünü AB ülkesinden aldınız, yüzde 30 vergisi var. Eğer bu ürün lüks tüketime konuysa, süs eşyaları, manikür-pedikür malzemeleri, küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, klima, cep telefonu, ses kayıt cihazları, ısıtıcı, beyaz eşya, elektrikli araç pilleri, mikrofon, hoparlör gibi cihazlarsa buna yüzde 20 ilave maktu vergi eklenecek.Diyelim ki siz 30 euroya kadar bir hoparlör alıyorsunuz, AB ülkesi olduğu için yüzde 30 ek vergisi çıkıyor. Buna yüzde 20 ek vergi geliyor. Yani 30 euroluk bir ürün ek vergilerle beraber 45 euroya geliyor.Eğer ilaç satın alacaksanız tutarı 1500 euroya kadar yüzde 30'luk ve yüzde 60'lık tarifeye tabidir. Almış olduğunuz ürün 30 euroyu aşarsa ne olur? Burada 30 euroyu aşarsa gümrük vergisi tarifesine konu olacaktır. Çin'den bir ürün aldığınızı farz edelim, 100 TL'lik üründe yüzde 60 gümrük vergisi var, yüzde 20 ÖTV var, 22 TL gümrük sunum ücreti var, 2.2 TL damga pulu var. Çin'den alınan 100 TL'lik bir ürün 216 TL'ye yükseliyor diyebiliriz.Burada bu işin ticaretini yapanlar vardı. Haksız rekabete konu oluyordu. Gümrük vergisi tarifesine dahil olmadan, faturasız bir şekilde gümrükte KDV'si ödenmeden bu mal geldi. Malı faturasız bir şekilde aldıysanız siz de faturasız satarsınız. Bunu gümrük vergisi tarifesine tabi olarak getiren bir kişinin maliyeti fazla olacak, faturalı alacak ve faturalı satacaktır. Yeni düzenleme faturasız mal almanın önüne geçmek, kayıt dışılığın önüne geçmek için geldi diyebiliriz.Eğer bir kişi yurt dışına çıkarken bu ürünleri kendisi getiriyorsa herhangi bir tarifeye dahil değildir.Düzenleme 21 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. 21 Ağustos'a kadar ürün size ulaşırsa ek bir vergi tarifesi yok. 21 Ağustos'tan sonra yeni vergi oranlarına tabi olacaktır.Açıktan satış yapan, kayıt dışı satış yapan firmaları vergi ödemeye zorlayacaktır. Tüketici yurt içine yönelecektir. Düzenleme milli ekonomimize katkıda bulunacaktır.”