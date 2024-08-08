Yılmaz Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından tamamlanan müstemir yetki çalışmaları kapsamında 968 yeni mahkemenin faaliyete geçeceğini duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Bakan Tunç, bölge adliye mahkemeleri ile birinci ve ikinci bölgede görev yapan hakimler için müstemir yetki çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bu çalışmalar sonucunda toplam 3 bin 848 yetki düzenlemesi yapıldı.
968 MAHKEME KURULACAK
574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verildi.
'ÇALIŞMALARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRECEĞİZ'
Bakan Tunç, 'Adaletin tecellisi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin daha da kolaylaştırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz' dedi.