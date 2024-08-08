Valilik duyurdu! PKK elebaşı 'Öcalan' skandalıyla ilgili harekete geçildi

Şanlıurfa Valiliği, Ceylanpınar ilçesinde PKK terör örgütü elebaşı Öcalan posteri asılması skandalıyla ilgili açıklamada bulundu.'SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR'Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:'Ceylanpınar ilçemizde PKK terör örgütü elebaşının posteri ilçe mezarlığı duvarına asılmış ve ardından kısa bir süre sonra söz konusu poster yine aynı kişiler tarafından kaldırılmıştır. Emniyet birimlerimiz tarafından sorumluların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.'Ceylanpınar ilçesinde DEM Gençlik Meclisi adı altındaki bir grup tarafından mezarlığın duvarına PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri asıldı. Posterin üzerinde “Bıji Serok Apo. Tecrit Suçtur. 1230 gündür devam etmektedir. DEM Gençlik Meclisi Ceylanpınar” yazıldığı gözlendi. Kısa süre sonra kaldırılan posterle ilgili valilik bir açıklama yaptı.