Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde çarpıcı gelişme!
İzmir'de 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'in cansız bedeni balıkçı barınağında bağlı haldeki teknenin derin dondurucusunda bulundu. Türkiye'nin konuştuğu vahşette 3 kişi gözaltına alınırken ortaya çıkan detaylar kan dondurdu!
Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka'da bulunan Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana gelmişti. Teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, zaman kaybetmeden adrese intikal etti.
CESEDİ DERİN DONDURUCUDAN ÇIKTI
Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu. Deri dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.
KAN DONDURAN DETAY
Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (24) ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu morguna çağırılan kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu tespit etmişti.
3 GÖZALTI VAR
Yapılan ilk incelemelerde genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili soruşturmada ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıyan tekne sahibi Şenol A., çalışmalarında devamında ise karısı D.A. ve K.B.Ö., isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
CESEDİ DERİN DONDURUCUDAN ÇIKTI
Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu. Deri dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.
KAN DONDURAN DETAY
Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (24) ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu morguna çağırılan kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu tespit etmişti.
3 GÖZALTI VAR
Yapılan ilk incelemelerde genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili soruşturmada ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıyan tekne sahibi Şenol A., çalışmalarında devamında ise karısı D.A. ve K.B.Ö., isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.