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Beyaz Gazete
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Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde çarpıcı gelişme!

İzmir'de 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'in cansız bedeni balıkçı barınağında bağlı haldeki teknenin derin dondurucusunda bulundu. Türkiye'nin konuştuğu vahşette 3 kişi gözaltına alınırken ortaya çıkan detaylar kan dondurdu!

Ekleme: 8.08.2024 - 12:52 Güncelleme: 8.08.2024 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde çarpıcı gelişme!Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka'da bulunan Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana gelmişti. Teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, zaman kaybetmeden adrese intikal etti.

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde çarpıcı gelişme!

CESEDİ DERİN DONDURUCUDAN ÇIKTI

Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu. Deri dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde çarpıcı gelişme!

KAN DONDURAN DETAY

Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (24) ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu morguna çağırılan kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu tespit etmişti.

3 GÖZALTI VAR

Yapılan ilk incelemelerde genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili soruşturmada ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıyan tekne sahibi Şenol A., çalışmalarında devamında ise karısı D.A. ve K.B.Ö., isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde çarpıcı gelişme!