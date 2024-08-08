Sakarya'da korkunç olay! Görümce dehşeti...
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ikamet eden 31 yaşındaki kadın, görümcesinin yüzüne kaynar su dökmesi sonucu yaralandı. Kadının yüzünde yaralar oluştuğu görüldü.
Altındere Osmanağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu S.K. (31) ile İstanbul'dan ziyaretlerine gelen görümcesi F.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
YÜZÜNE KAYNAR SU DÖKTÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine F.K., S.K.'nın yüzüne kaynar su dökerek yaralanmasına sebep oldu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
YÜZÜNE KAYNAR SU DÖKTÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine F.K., S.K.'nın yüzüne kaynar su dökerek yaralanmasına sebep oldu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.