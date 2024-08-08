Pakistan’daki muson yağmurları 154 can aldı

İklim değişikliği tüm dünyayı etkisi altına almış durumda..Pakistan da iklim değişikliğinden nasibini alan ülkelerden sadece biri.Ülkede temmuz ayının başından beri muson yağmurlarıyla mücadele ediliyor.Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), yaptığı açıklamada Pakistan'daki muson yağmurlarının 1 Temmuz'dan itibaren olan bilançosunu açıkladı.6 hafta içerisinde toplam 154 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca açıklamanın devamında 279 kişinin yaralandığı ve 349 hayvanın da telef olduğu bildirildi.NDMA'ya göre, yağışlar nedeniyle Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, Pencap, Belucistan eyaletleri ile Gilgit-Baltistan bölgesi olmak üzere ülke genelinde bin 552 ev hasar gördü.Başkent İslamabad'da ve Rawalpindi şehrinde yollar sular altında kalırken, trafik olumsuz yönde etkilendi. Pencap yetkilileri selden etkilenenler için 46 sağlık merkezi kurdu.Sindh'te ise en az 2 bin 170 vatandaş barınaklara yerleştirildi.BU İLK DEĞİL2023 yılında Pakistan, yine muson yağmurları sebebiyle yaz aylarında çok büyük kayıplar vermişti.Geçen yıl 25 Haziran-2 Ağustos tarihleri arasında ülkede 189 kişi hayatını kaybetmiş, 283 yaralanmış ve 622 ev tamamen yıkılmıştı.