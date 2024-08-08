Mehmet Şimşek'ten KKM açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yıl önce 3,4 trilyon TL olan KKM stokunun 50 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,6 trilyon TL azaldığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medyadan yayınladığı mesaj şöyle:Bir yıl önce 3,4 trilyon TL olan KKM stoku 50 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,6 trilyon TL azaldı.Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı. Son dönemde hızlanan KKM’den çıkışın sürmesini bekliyoruz.Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz.